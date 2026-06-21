Тимчасово окупований Крим залишається головним ідеологічним трофеєм Росії, за який Москва триматиметься до останнього, навіть якщо він перетвориться на ізольований півострів.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

Мадяр пояснив, чому РФ триматиметься за Крим

За словами командувача СБС, використання Криму як військового плацдарму для атак на Україну дедалі більше втрачає сенс для Росії.

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Мадяр пояснив, що Сили оборони системно реалізують стратегію виснаження ворога, завдаючи ударів по протиповітряній обороні та логістичних об’єктах окупантів, що перетворює Крим на непідйомну “валізу без ручки” для російського бюджету.

– Далі працює рецепт борщу від волелюбного українського птаху: повний ППОпад, дірявлення залишків флоту, зупинка тіньового, тотальні ресурсне та логістичне виснаження, туристичний дефолт, енергетична пустеля, транспортний локдаун. Годуй, дід бункерний, дотаціями, але не мрій контролювати. Як було, вже не буде, – заявив він.

Водночас командувач СБС вибачився перед українцями на тимчасово окупованій території за постійні повітряні тривоги, закриті мости та дороги, гучні звуки вибухів та стрес.

Мадяр закликав цивільних жителів Криму триматися подалі від військових обʼєктів та усього вогненебезпечного.

– В інший спосіб демілітаризувати хробака та викурити 1 млн окупасів з півострова не вбачається. Роботи багато. І ми її знаємо. Крим покладе Москву – це точка психологічного зламу, голка кощія-сухоребрика у нас під носом хована. Усі диктатури руйнуються раптово, згадайте будь-який приклад, – наголосив Мадяр.

Вдень 21 червня стало відомо, що в окупованому Криму повністю припинили продаж бензину для цивільного населення після точкових ударів Сил оборони України по військових об’єктах.

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