Серпень, 12 в 20:00

Європейське космічне агентство (ЕКА) розпочало попередні технічні переговори з компанією SpaceX Ілона Маска, які можуть призвести до тимчасового використання її ракет-носіїв для заміни російських ракет Союз.

Як пише Reuters, такі переговори почали розглядати після вторгнення Росії в Україну, що призвело до блокування доступу країн Заходу до російських ракет.

Інформагентство пише, що приватний американський конкурент європейської компанії Arianespace став основним претендентом на заповнення тимчасового пробілу поряд з Японією та Індією, але остаточні рішення залежать від все ще не вирішеного графіка запуску відкладеної європейської ракети Ariane 6.

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– Я сказав би, що є два з половиною варіанти, які ми обговорюємо. Один з них – SpaceX, це зрозуміло. Інший – можливо, Японія, – сказав генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер.

За його словами, поки що Японія чекає на перший політ своєї ракети нового покоління. Іншим варіантом може бути Індія, додав Ашбахер.

– SpaceX, я б сказав, є більш оперативним із них і, безумовно, одним із резервних запусків, які ми розглядаємо, – сказав гендиректор ЄКА.

Йозеф Ашбахер додав, що переговори залишаються на дослідницькій стадії.

– Нам, звісно, ​​треба переконатись, що вони підходять. Це не те саме, що стрибнути в автобус, – сказав він.

Він навів приклад, що інтерфейс між супутником і ракетою-носієм має мати відповідності, а навантаження не повинно бути скомпрометовано незнайомими типами вібрацій під час запуску.

– Ми вивчаємо цю технічну сумісність, але поки що не запитували комерційну пропозицію. Ми просто хочемо переконатися, що це буде варіант, щоб ухвалити рішення про запит твердої комерційної пропозиції, – сказав Ашбахер.

Reuters зазначає, що після розриву зв’язків із російським космічним сектором, який стає все більш ізольованим на тлі війни в Україні, інші клієнти також зацікавилися ракетою Falcon 9 компанії SpaceX. При цьому видання зазначає, що європейський інтерес до ракети може розглядатись як значна перемога для американського виробника космічних апаратів.

Ашбахер наголосив, що будь-яке резервне рішення буде тимчасовим.

Гендиректор європейського космічного агентства додав, що конфлікт в Україні показав, що десятирічна стратегія співпраці Європи з Росією у постачанні газу та інших сферах, включаючи космос, більше не працює.

– Це був тривожний дзвінок, що ми надто залежимо від Росії. І цей тривожний дзвінок, ми маємо сподіватися, що особи, які приймають рішення, усвідомлюють це так само, як і я, що ми маємо справді зміцнити наш європейський потенціал та незалежність, – сказав він.

При цьому він применшив імовірність того, що Росія виконає обіцянку піти з Міжнародної космічної станції (МКС).

Нещодавно призначений голова космічної галузі Росії Юрій Борисов заявив минулого місяця на зустрічі з президентом Володимиром Путіним, що Росія залишить МКС “після 2024 року”.