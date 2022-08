Під час обшуків у Трампа знайшли файл, який може бути корисним для Путіна – ЗМІ

Під час обшуків у будинку 45 президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго американське Федеральне бюро розслідувань вилучило інформацію “про президента Франції”.

Американські ЗМІ, посилаючись на публікацію у Twitter Дженніфер Палмієрі, колишньої помічниці Гілларі Клінтон, пишуть, що цей “компромат” міг би бути корисним для президента РФ Володимира Путіна.

У своєму дописі Палмієрі не назвала ані Трампа, ані Путіна на ім’я, а лише з натяками написала:

Racking my brain here…which world leader would find Kompromat on Macron valuable? https://t.co/KhOKv0CnH1

— Jennifer Palmieri (@jmpalmieri) August 12, 2022