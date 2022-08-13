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Під час обшуків у Трампа знайшли файл, який може бути корисним для Путіна – ЗМІ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
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Дональд Трамп
Фото: Depositphotos

Під час обшуків у будинку 45 президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго американське Федеральне бюро розслідувань вилучило інформацію “про президента Франції”.

Американські ЗМІ, посилаючись на публікацію у Twitter Дженніфер Палмієрі, колишньої помічниці Гілларі Клінтон, пишуть, що цей “компромат” міг би бути корисним для президента РФ Володимира Путіна.

У своєму дописі Палмієрі не назвала ані Трампа, ані Путіна на імя, а лише з натяками написала:

Зараз дивляться

– Ламаю тут собі голову, який світовий лідер міг би вважати “компромат” про Макрона цінним?

Водночас видання Insider припустило, що гіпотетичне запитання стосується Путіна. Однак Палмієрі не надала журналістам пояснення, що саме вона мала на увазі.

Нагадаємо, 9 серпня Федеральне бюро розслідувань провело обшуки у маєтку Трампа у Мар-а-Лаго, що у Флориді.

ЗМІ повідомляли, що це зробили в межах розслідування поводження з президентськими документами, зокрема секретними файлами, які могли доставити у помешкання колишнього президента США.

Пізніше американські видання повідомили, що ФБР знайшло у будинку Трампа 11 комплектів секретних документів. Зокрема, було вилучено кілька комплектів з файлами: чотири з грифом Цілком таємно, три з грифом Таємно.

Інші три комплекти документів мають конфіденційний характер.

Джерело: Insider 

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