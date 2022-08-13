Під час обшуків у Трампа знайшли файл, який може бути корисним для Путіна – ЗМІ
Під час обшуків у будинку 45 президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго американське Федеральне бюро розслідувань вилучило інформацію “про президента Франції”.
Американські ЗМІ, посилаючись на публікацію у Twitter Дженніфер Палмієрі, колишньої помічниці Гілларі Клінтон, пишуть, що цей “компромат” міг би бути корисним для президента РФ Володимира Путіна.
У своєму дописі Палмієрі не назвала ані Трампа, ані Путіна на ім’я, а лише з натяками написала:
– Ламаю тут собі голову, який світовий лідер міг би вважати “компромат” про Макрона цінним?
Racking my brain here…which world leader would find Kompromat on Macron valuable? https://t.co/KhOKv0CnH1
— Jennifer Palmieri (@jmpalmieri) August 12, 2022
Водночас видання Insider припустило, що гіпотетичне запитання стосується Путіна. Однак Палмієрі не надала журналістам пояснення, що саме вона мала на увазі.
Нагадаємо, 9 серпня Федеральне бюро розслідувань провело обшуки у маєтку Трампа у Мар-а-Лаго, що у Флориді.
ЗМІ повідомляли, що це зробили в межах розслідування поводження з президентськими документами, зокрема секретними файлами, які могли доставити у помешкання колишнього президента США.
Пізніше американські видання повідомили, що ФБР знайшло у будинку Трампа 11 комплектів секретних документів. Зокрема, було вилучено кілька комплектів з файлами: чотири з грифом Цілком таємно, три з грифом Таємно.
Інші три комплекти документів мають конфіденційний характер.
Джерело: Insider