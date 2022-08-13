Серпень, 13 в 1:14

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вилучило 11 комплектів секретних документів, зокрема деякі з грифом Цілком таємно після обшуку резиденції колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Мар-а-Лаго.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

Під час обшуків у 45-го президента США також вилучили близько 20 коробок з речами, тека з фотографіями, рукописну записку та виконавчий лист про помилування старого прихильника Трампа Роджера Стоуна.

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До списку також було включено інформацію про “президента Франції”. Перелік вилученого майна міститься в семисторінковому документі, пише WSJ, який також включає ордер на обшук приміщення, виданий федеральним суддею у Флориді.

Крім того, у колишнього американського президента було вилучено кілька комплектів з документами: чотири з грифом “цілком таємно”, при цьому три з грифом “таємно”. Інші три комплекти документів мають конфіденційний характер. Про що саме ці документи газета не уточнює.

Адвокати Дональда Трампа стверджують, що колишній президент використав свої повноваження для розсекречення цих матеріалів до того, як залишив свою посаду. Хоча президент США має право розсекречувати документи, є федеральні правила, які визначають порядок дій, зазначає WSJ.

При цьому газета Politico з посиланням на ордер на обшук повідомляє, що розслідування Федерального бюро щодо Трампа стосується потенційних порушень експрезидентом закону про шпигунство, яке може призвести до колишнього американського лідера тюремним терміном.

Нагадаємо, раніше агенти ФБР провели обшук у будинку Дональда Трампа в рамках розслідування щодо вилучення ним секретних документів із Білого дому.