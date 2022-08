Тайвань повідомив, що у його зону ППО зайшли 13 літаків КНР

Тайвань зафіксував рух китайських військових літаків. Як повідомило Міноборони Тайваню у Twitter, у їхню зону протиповітряної оборони зайшло 13 літаків Китайської Народної Республіки.

Оборонне відомство зазначило, що поблизу острова близько 17.00 за місцевим часом помітили шість кораблів та 29 літаків китайської армії.

Тайвань відреагував, піднявши у небо свої літаки та направивши судна та ракетні системи наземного базування.

Пізніше за часом 13 китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки і зайшли у зону дії ППО Тайбея.

6 PLAN vessels and 29 PLA aircraft around our surrounding region were detected today (August 13, 2022) until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces have monitored the situation and responded to these activities with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/TpL5Acgkm5

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) August 13, 2022