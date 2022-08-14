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Тайвань повідомив, що у його зону ППО зайшли 13 літаків КНР

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
китайські винищувачі
Фото: Depositphotos

Тайвань зафіксував рух китайських військових літаків. Як повідомило Міноборони Тайваню у Twitter, у їхню зону протиповітряної оборони зайшло 13 літаків Китайської Народної Республіки.

Оборонне відомство зазначило, що поблизу острова близько 17.00 за місцевим часом помітили шість кораблів та 29 літаків китайської армії.

Тайвань відреагував, піднявши у небо свої літаки та направивши судна та ракетні системи наземного базування.

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Пізніше за часом 13 китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки і зайшли у зону дії ППО Тайбея.

10 серпня Пекін заявив про закінчення військових навчань навколо Тайваню, але додав, що проводитиме регулярне патрулювання навколо острова.

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Днем раніше військові КНР оголосили про початок нових спільних навчань військово-повітряних сил та флоту країни у водах та повітряному просторі навколо Тайваню.

Попередні навчання китайської армії навколо острова завершилися лише 7 серпня.

Візит Ненсі Пелосі до Тайбея спричинив напруження у світі, адже Пекін не визнає незалежності Тайваню окремо від Китаю. Під час перельоту з кількома зупинками її пасажирський літак супроводжували американські винищувачі. Символічний візит Пелосі тривав менше доби. Спікерка вилетіла з острова 3 серпня.

12 серпня газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що голова КНР Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден можуть зустрітися у листопаді. Зустріч може відбутися на саміті лідерів країн G20, який відбудеться на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.

Джерело: Міноборони Тайваню

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