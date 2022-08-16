Чорноморський флот РФ причаївся біля узбережжя Криму – британська розвідка

Серпень, 16 в 10:46

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії володіє даними, що надводні кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують займати надзвичайно оборонну позицію, патрулюючи лише води в межах видимості узбережжя Криму.

– Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року, – йдеться у повідомленні розвідки у Twitter.

За даними відомства, ЧФ РФ продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступальних дій, проте наразі йому складно контролювати ситуацію на морі.

Відповідно, у британській розвідці вважають, що це підриває загальну стратегію вторгнення Росії – “частково через те, що десантна загроза Одесі наразі майже нейтралізована”.

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– Це означає, що Україна може перенаправити ресурси, щоб тиснути на російські сухопутні сили в іншому місці, – кажуть вони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/jrmLUD5Osz ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/lWN6wkwQh1 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 16, 2022