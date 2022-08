Чорноморський флот РФ причаївся біля узбережжя Криму – британська розвідка

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії володіє даними, що надводні кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують займати надзвичайно оборонну позицію, патрулюючи лише води в межах видимості узбережжя Криму.

За даними відомства, ЧФ РФ продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступальних дій, проте наразі йому складно контролювати ситуацію на морі.

Відповідно, у британській розвідці вважають, що це підриває загальну стратегію вторгнення Росії – “частково через те, що десантна загроза Одесі наразі майже нейтралізована”.

