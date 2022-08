США виділять $68 млн на закупівлю української пшениці за програмою ООН – Блінкен

Сполучені Штати внесуть $68 млн у Всесвітню продовольчу програму ООН на закупівлю української пшениці для вирішення гострої глобальної продовольчої кризи.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

The United States will contribute $68 million to the World Food Program to buy Ukrainian wheat to address the world’s pressing food crisis. We’re committed to supporting global food security for the most vulnerable and call on all countries to follow suit.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 17, 2022