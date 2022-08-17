США виділять $68 млн на закупівлю української пшениці за програмою ООН – Блінкен

Серпень, 17 в 10:45

Сполучені Штати внесуть $68 млн у Всесвітню продовольчу програму ООН на закупівлю української пшениці для вирішення гострої глобальної продовольчої кризи.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликаємо всі країни наслідувати цей приклад, – написав він у Twitter.

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The United States will contribute $68 million to the World Food Program to buy Ukrainian wheat to address the world’s pressing food crisis. We’re committed to supporting global food security for the most vulnerable and call on all countries to follow suit. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 17, 2022

Йдеться про закупівлю до 150 тис. тонн пшениці для жителів країн Сомалійського півострова в Африці.

З моменту запуску коридору для експорту українського зерна, 1 серпня, з портів України вдалося вивезти близько 600 тис. тонн продовольства.

Судна вирушають з портів Одеса, Чорноморськ та Південний.