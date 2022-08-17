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США виділять $68 млн на закупівлю української пшениці за програмою ООН – Блінкен

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Сполучені Штати внесуть $68 млн у Всесвітню продовольчу програму ООН на закупівлю української пшениці для вирішення гострої глобальної продовольчої кризи.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликаємо всі країни наслідувати цей приклад, – написав він у Twitter.

 

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Йдеться про закупівлю до 150 тис. тонн пшениці для жителів країн Сомалійського півострова в Африці.

З моменту запуску коридору для експорту українського зерна, 1 серпня, з портів України вдалося вивезти близько 600 тис. тонн продовольства.

Судна вирушають з портів Одеса, Чорноморськ та Південний.

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