Армія РФ має покинути Україну, лише тоді можливі переговори: Зеленський після зустрічі з Ердоганом

Серпень, 18 в 20:02

Переговори з Росією можливі лише тоді, коли російська армія покине незаконно окуповану територію України. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками тристоронньої зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Очільник держави заявив після зустрічі, що лідери намітили можливі шляхи покращення ініціативи щодо зернової угоди.

Зеленський зазначив, що бачить необхідність збільшення кількості кораблів для перевезення зерна. Президент України розповів, що на переговорах обговорили російський ядерний шантаж та ситуацію на Запорізькій АЕС.

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На думку Зеленського, Російська Федерація має негайно вивести війська з атомної станції та припинити обстріл. У цьому його підтримали президент Туреччини та генеральний секретар ООН.