Серпень, 19 в 9:59

Голова КНР Сі Цзіньпін та російський президент Володимир Путін планують відвідати саміт Великої двадцятки (G 20) на острові Балі наприкінці цього року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на інтерв’ю президента Індонезії Джоко Відодо.

– Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде, – сказав Джоко Відодо у коментарі головному редактору Bloomberg News Джону Міклетвейту.

Зазначається, що на саміті зустрінуться Путін та президент США Джо Байден. Це буде їхня перша зустріч з моменту початку війни в Україні. Щодо Сі Цзіньпіна, то він з моменту початку пандемії коронавірусу не виїжджав за кордон.

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Міністерство закордонних справ Китаю поки що не прокоментувало плани поїздок Цзіньпіна. Представник Кремля відмовився від коментарів, але інший чиновник, знайомий із ситуацією, підтвердив, що Путін зараз планує особисто бути присутнім на зустрічі на Балі.

Зазначається, що на саміті G-20 буде присутній і президент України Володимир Зеленський.

Раніше Байден закликав виключити Росію із G20 після її вторгнення в Україну.