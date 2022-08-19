Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Путін збирається на саміт G20, де буде присутній Зеленський

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Путін збирається на саміт G20, де буде присутній Зеленський
Фото: Getty Images

Голова КНР Сі Цзіньпін та російський президент Володимир Путін планують відвідати саміт Великої двадцятки (G 20) на острові Балі наприкінці цього року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на інтерв’ю президента Індонезії Джоко Відодо.

– Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде, – сказав Джоко Відодо у коментарі головному редактору Bloomberg News Джону Міклетвейту.

Зазначається, що на саміті зустрінуться Путін та президент США Джо Байден. Це буде їхня перша зустріч з моменту початку війни в Україні. Щодо Сі Цзіньпіна, то він з моменту початку пандемії коронавірусу не виїжджав за кордон.

Зараз дивляться
Читайте
Лавров залишив саміт G20: міністри відмовилися з ним фотографуватися

Міністерство закордонних справ Китаю поки що не прокоментувало плани поїздок Цзіньпіна. Представник Кремля відмовився від коментарів, але інший чиновник, знайомий із ситуацією, підтвердив, що Путін зараз планує особисто бути присутнім на зустрічі на Балі.

Зазначається, що на саміті G-20 буде присутній і президент України Володимир Зеленський.

Раніше Байден закликав виключити Росію із G20 після її вторгнення в Україну.

Читайте
Після відмови Путіну в присутності на саміті G20: до України їде президент Індонезії

Джерело: Bloomberg
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка