Після відмови Путіну в присутності на саміті G20: до України їде президент Індонезії
До України 29 червня прибуває президент Індонезії Джоко Відодо.
Про свій візит до Києва очільник країни повідомив у Twitter.
Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kyiv, Ukraina.
Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. pic.twitter.com/fYsH79upfN
— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022
До столиці України із польського Перемишля Джоко Відодо вирушив о 21.30 з обмеженою групою людей.
– Ми розпочали цю миротворчу місію з добрих намірів. Сподіваюся, стане легше, – прокоментував свій візит президент Індонезії.
Нині центр Києва перекритий, світлофори не працюють, а на дорозі працюють регулювальники.
Нагадаємо, що 28 червня прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що Джоко Відодо категорично виключив безпосередню присутність очільника РФ Володимира Путіна на саміті G20 на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.
Максимум, на що може розраховувати Путін, – це віддалена участь.
Про це Маріо Драґі сказав на наступний день після того, як Кремль заявив про намір Володимира Путіна взяти участь у саміті G20.
Джерело: Joko Widodo
Фото: Joko Widodo