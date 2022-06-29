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Факти / Україна

Після відмови Путіну в присутності на саміті G20: до України їде президент Індонезії

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Президент Індонезії Джоко Відодо

До України 29 червня прибуває президент Індонезії Джоко Відодо.

Про свій візит до Києва очільник країни повідомив у Twitter.

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До столиці України із польського Перемишля Джоко Відодо вирушив о 21.30 з обмеженою групою людей.

– Ми розпочали цю миротворчу місію з добрих намірів. Сподіваюся, стане легше, – прокоментував свій візит президент Індонезії.

Нині центр Києва перекритий, світлофори не працюють, а на дорозі працюють регулювальники.

Нагадаємо, що 28 червня прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що Джоко Відодо категорично виключив безпосередню присутність очільника РФ Володимира Путіна на саміті G20 на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.

Максимум, на що може розраховувати Путін, – це віддалена участь.

Про це Маріо Драґі сказав на наступний день після того, як Кремль заявив про намір Володимира Путіна взяти участь у саміті G20.

Джерело: Joko Widodo

Фото: Joko Widodo

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