У Латвії розпочали роботи з демонтажу величезного радянського меморіалу

Серпень, 22 в 15:55

Латвія знесе пам’ятник радянського періоду, який поставили на честь перемоги червоної армії над нацистською Німеччиною (Пам’ятник визволителям Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників, – Ред.).

Поліція Риги встановила жовту огорожу, щоб огородити територію біля пам’ятника, який стоїть у столичному Парку перемоги. Наразі біля огорожі чергують правоохоронці, а до монументу під’їжджає техніка.

Композиція пам’ятника складається з бетонного обеліска у 79 м висотою із радянською зіркою на вершині та двох груп статуй з обох боків: бронзових воїнів та жінки, одягненої у плащ, яка символізує давньогрецьку богиню перемоги Ніку.

Зараз дивляться

Пам’ятник, побудований у 1985 році, коли Латвія ще була під окупацією СРСР.

Виконавчий директор латвійської столиці Яніс Ланге повідомив під час пресконференції, що пам’ятник демонтують. Він зазначив, що конструкцію повалять без застосування вибухівки.

За словами Ланге, 23 серпня розпочнуться підготовчі роботи для відкачування води з басейну та демонтаж підземної частини меморіалу, а потім знесення скульптур та обеліска.

Він не повідомив, коли саме пам’ятник буде знесено, але наголосив, що це буде зроблено до встановленої прийнятої нещодавнім законом дати — 15 листопада. Також він додав, що “кошти, пожертвувані населенням на знесення пам’ятника, будуть використані для робіт із вивезення будівельного сміття”.

Минулого тижня Естонія демонтувала радянський танк у Нарві та перемістила його до військового музею на північ від Таллінна.

Скріншот: 1945 LV