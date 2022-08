Литва закупить для України 37 польських дронів-камікадзе

Литва має намір закупити для Збройних сил України 37 дронів-камікадзе для боротьби проти російського агресора. Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, близько €1 млн планують передати Міноборони Литви. Установа має закупити 37 безпілотників з Польщі, а потім відправити у рамках підтримки України.

Part of the funds collected by #LegionOfBoom (1,000,000 euros) will be transferred to ???????? Ministry of National Defense and will be used for the purchase of 37 kamikaze drones from ???????? and then sent to ????????. Thank you everyone, who made donations! #StandWithUkraine pic.twitter.com/9Fxx7pj8rH

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) August 26, 2022