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Литва закупить для України 37 польських дронів-камікадзе

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Литва закупить для України 37 польських дронів-камікадзе
Фото: Факти ICTV

Литва має намір закупити для Збройних сил України 37 дронів-камікадзе для боротьби проти російського агресора. Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, близько €1 млн планують передати Міноборони Литви. Установа має закупити 37 безпілотників з Польщі, а потім відправити у рамках підтримки України.

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Спочатку йшлося про закупівлю 25 дронів, однак сторонам вдалося домовитися про ще два БПЛА. Крім того, 10 ударних безпілотників Warmates подарує Україні польська група компаній WB Group.

Дрон Warmate — ударний безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ураження ворога методом самознищення. За інформацією з відкритих джерел, дрон має застосовуватися разом з БПЛА FlyEye, який надає розвідувальні дані.

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