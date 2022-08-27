Серпень, 27 в 17:17

У суботу, 27 серпня, на АЗС у Польщі зросла середня вартість всіх видів пального, крім автогазу.

Так, літр бензину марки А-95 сьогодні в середньому коштує 6,47 злотих (49,6 грн за курсом Національного банку України станом на 27 серпня). Днем раніше це пальне продавали за ціною 6,46 злотих/літр, тобто ціна за добу трохи зросла.

Середня вартість бензину марки А-98 зросла з 7,11 злотих за літр до 7,14 злотих/літр (54,8 грн).

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Дизпаливо здорожчало з 7,17 злотих/літр до 7,22 злотих за літр (55,4 грн).

За літр преміального дизеля сьогодні потрібно в середньому заплатити 7,48 злотих (57,4 грн) у порівнянні з 7,45 злотих напередодні.

Водночас трохи здешевшав автогаз (LPG): з 3,13 злотих за літр до 3,12 злотих/літр (23,9 грн).

Вартість пального в Україні

Середні ціни на пальне в Україні 27 серпня майже не змінилися. Зокрема, бензин А-95+, як і минулої доби, коштує 51,99 грн.

Бензин А-95 здорожчав на 2 копійки – до 49,83 грн/л, А-92 залишився на рівні 47,89 грн/л.

Дизпаливо в середньому коштує 53,39 грн/л, автогаз – 26,76 грн за літр.