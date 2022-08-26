Серпень, 26 в 15:59

У п’ятницю, 26 серпня, на АЗС у Польщі трохи здешевшав бензин марки А-95. Водночас зросли середні ціни на бензин А-98 та дизельне паливо.

Так, літр бензину А-95 сьогодні продають за ціною 6,46 злотих (49,6 грн за курсом Національного банку України станом на 26 серпня). Це дешевше, ніж днем раніше ( було 6,49 злотих за літр).

Середня вартість бензину А-98 зросла з 7,07 злотих/літр до 7,11 злотих за літр (54,5 грн).

Зараз дивляться

Літр дизпалива здорожчав до 7,17 злотих (майже 55 грн) у порівнянні з 7,14 злотих напередодні.

Водночас вартість преміального дизеля за добу не змінилася й залишається на рівні 7,45 злотих/літр (57,1 грн).

Трохи здешевшав автогаз (LPG): з 3,14 злотих/літр до 3,13 злотих за літр (24 грн).

Ціни варіюються залежно від воєводства. Наприклад, бензин марки А-95 найдешевше продають на АЗС у Любуському воєводстві (6,24 злотих за літр або 47,9 грн), а найдорожче – в Нижньосілезькому та Опольському воєводствах (6,62 злотих/літр або 50,8 грн).

Вартість бензину А-98 коливається від 6,58 злотих за літр (50,5 грн) у Люблінському воєводстві до 7,54 злотих/літр (57,8 грн) у Західнопоморському воєводстві.

Ціни на АЗС в Україні

Середні ціни на пальне в Україні 26 серпня дещо змінилися. Наприклад, вартість бензину А-95+ зросла на 1,16 грн. Літр цього пального сьогодні коштує в середньому 51,99 грн.

Бензин категорії А-95, навпаки, здешевшав до 49,81 грн/л, вартість бензину А-92 залишилася на рівні 47,89 грн/л.

Дизпаливо на АЗС у середньому коштує 53,39 грн/л, автогаз – 26,85 грн за літр.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl