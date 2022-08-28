Серпень, 28 в 13:13

У неділю, 28 серпня, на АЗС у Польщі зросла середня вартість всіх видів пального, крім бензину марки А-95 та автогазу.

Літр бензину А-95, як і днем раніше, можна придбати за 6,47 злотих (49,17 грн за курсом Національного банку України станом на 28 серпня).

Мінімально зросла середня вартість бензину марки А-98: з 7,14 до 7,15 злотих/літр (54,8 грн).

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Дизпаливо здорожчало до 7,28 злотих за літр (55,8 грн). Днем раніше це пальне продавали за ціною 7,22 злотих/літр.

За літр преміального дизеля сьогодні потрібно в середньому заплатити 7,57 злотих (58 грн) у порівнянні з 7,48 злотих напередодні.

Водночас трохи здешевшав автогаз (LPG): з 3,12 злотих за літр до 3,11 злотих/літр (23,8 грн).

Вартість пального в Польщі варіюється залежно від воєводства.

Наприклад, ціни на бензин А-95 коливаються від 5,63 злотих/літр (43,1 грн) у Любуському воєводстві до 6,68 злотих за літр (51,2 грн) у Поморському воєводстві.

Вартість бензину А-98 найнижча в Люблінському воєводстві (6,58 злотих/літр або 50,4 грн), а найвища – в Опольському воєводстві (7,55 злотих за літр або 57,9 грн).

Вартість пального в Україні

Середні ціни на пальне в Україні 28 серпня впали. Бензин категорії А-95 здешевшав на сім копійок і в середньому становить 49,76 грн/л.

Ціни на бензин А-92 залишаються стабільними на рівні – 47,89 грн/л.

Середня ціна дизельного пального становить 53,29 грн/л. Водночас ціни на автогаз в Україні впали на 14 копійок і в середньому по країні становлять 26,62 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl