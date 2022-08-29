Серпень, 29 в 14:00

У понеділок, 29 серпня, на АЗС у Польщі зросли середні ціни на бензин марки А-98 та дизельне паливо. Водночас вартість бензину А-95 та автогазу за добу не змінилася.

Так, літр бензину марки А-95, як і напередодні, продають за середньою ціною 6,47 злотих (49,8 грн за курсом Національного банку України станом на 29 серпня).

Вартість бензину А-98 зросла з 7,15 злотих/літр до 7,17 злотих за літр (55,2 грн).

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Літр дизпалива також трохи здорожчав: з 7,28 злотих до 7,32 злотих (56,3 грн).

Преміальний дизель сьогодні можна придбати в середньому за 7,59 злотих за літр (58,4 грн). Це дорожче, ніж напередодні (було 7,57 злотих).

Середня вартість автогазу (LPG) залишається на рівні 3,11 злотих/літр (23,9 грн).

Ціни на польських АЗС варіюються залежно від воєводства. Наприклад, вартість бензину А-95 найнижча в Любуському воєводстві (5,77 злотих/літр або 44,4 грн), а найвища – в Західнопоморському воєводстві (6,69 злотих за літр або 51,5 грн).

Ціни на бензин А-98 коливаються від 6,58 злотих/літр (50,6 грн) у Люблінському воєводстві до 7,58 злотих/літр (58,3 грн) в Опольському воєводстві.

Ціни на АЗС в Україні

Середні ціни на пальне в Україні 29 серпня після вчорашнього зниження зберігають стабільність. Зокрема, вартість бензину категорії А-95 залишилася на рівні 49,76 грн/л.

Літр бензину А-92 пропонують в середньому по 47,89 грн. Дизпаливо продають по 53,29 грн/л, автогаз – по 26,62 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl