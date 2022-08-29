Серпень, 29 в 18:59

Уряд Норвегії збирається виділити 2 млрд норвезьких крон (або ж більш ніж $200 млн) на забезпечення України природним газом під час зими.

Як зазначили в пресслужбі уряду, спровокована Росією повномасштабна війна серйозно впливає на енергетичну безпеку та економічну ситуацію в Україні.

– Україна гостро потребує зовнішньої підтримки у зв’язку з війною. Україна звернулася до Норвегії з проханням взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергоносіїв. Ми стежимо за ситуацією і плануємо виділити 2 млрд норвезьких крон на закупівлю українцями газу восени та взимку, – наголосив прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він уточнив, що зараз необхідно терміново допомогти Україні збільшити запаси природного газу в сховищах до настання зими. Як зазначив Стьоре, фінансова підтримка Норвегії допоможе, зокрема, забезпечити опалення українських лікарень та шкіл взимку.

Зараз дивляться

Ще під час офіційного візиту до Києва у липні цього року прем’єр Норвегії оголосив, що його держава збільшить підтримку України на 10 млрд норвезьких крон у 2022 та 2023 роках. Із цих фінансових зобов’язань 2 млрд норвезьких крон підуть на закупівлю природного газу для України у 2022 році.

Фінансування відбуватиметься через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Днями голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко повідомив, що на українців, імовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. За його словами, температура в приміщеннях буде на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче від норми. У зв’язку з цим Вітренко порадив українцям запастися ковдрами та теплим одягом.

Джерело: Уряд Норвегії