Макрон попросив президента Ірану стати посередником у війні в Україні – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон попросив офіційний Тегеран виступити посередником у війні в Україні, яку розв’язала Росія.

Про це заявив заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді на своїй сторінці у Twitter.

За даними іранського видання ISNA, цим високопоставленим чиновником є президент Франції Еммануель Макрон.

Джамшиді також повідомив, що після низки консультацій міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян направив до Москви делегацію із важливим повідомленням.

A top western European leader requested that President Raisi help mediate in the #War_in_Europe. Following a series of consultations, a peace initiative along with an important message was sent to Moscow through Foreign Minister @Amirabdolahian.

— Mohammad Jamshidi (@MhmmdJamshidi) August 30, 2022