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Макрон попросив президента Ірану стати посередником у війні в Україні – ЗМІ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франції Еммануель Макрон попросив офіційний Тегеран виступити посередником у війні в Україні, яку розв’язала Росія.

Про це заявив заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді на своїй сторінці у Twitter.

— Один із високопоставлених лідерів Західної Європи звернувся до президента Ірану з проханням стати посередником у війні в Україні, – написав Джамшиді.

За даними іранського видання ISNA, цим високопоставленим чиновником є президент Франції Еммануель Макрон.

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Джамшиді також повідомив, що після низки консультацій міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян направив до Москви делегацію із важливим повідомленням.

Нещодавно американська газета Washington Post повідомила, що Тегеран передав Москві три типи своїх БПЛА, а саме Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191, першу партію яких вже доставлено ​​до РФ.

Зазначається також, що під час випробувань фахівці РФ побачили численні системні помилки у їхній роботі. Як зазначило джерело WP, ці безпілотники ще не працювали у складних умовах протиповітряної оборони.

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Джерело: ISNA

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