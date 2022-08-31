Макрон попросив президента Ірану стати посередником у війні в Україні – ЗМІ

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Президент Франції Еммануель Макрон попросив офіційний Тегеран виступити посередником у війні в Україні, яку розв’язала Росія.

Про це заявив заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді на своїй сторінці у Twitter.

— Один із високопоставлених лідерів Західної Європи звернувся до президента Ірану з проханням стати посередником у війні в Україні, – написав Джамшиді.

За даними іранського видання ISNA, цим високопоставленим чиновником є президент Франції Еммануель Макрон.

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Джамшиді також повідомив, що після низки консультацій міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян направив до Москви делегацію із важливим повідомленням.

A top western European leader requested that President Raisi help mediate in the #War_in_Europe. Following a series of consultations, a peace initiative along with an important message was sent to Moscow through Foreign Minister @Amirabdolahian. — Mohammad Jamshidi (@MhmmdJamshidi) August 30, 2022

Нещодавно американська газета Washington Post повідомила, що Тегеран передав Москві три типи своїх БПЛА, а саме Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191, першу партію яких вже доставлено ​​до РФ.

Зазначається також, що під час випробувань фахівці РФ побачили численні системні помилки у їхній роботі. Як зазначило джерело WP, ці безпілотники ще не працювали у складних умовах протиповітряної оборони.

Джерело: ISNA