РФ у війні проти України втратила понад 900 елітних військових – ВВС

Вересень, 01 в 13:00

Видання BBC встановило загибель понад 900 російських елітних військових фахівців.

Найбільше втрат серед морських піхотинців, а саме – 337 осіб. Причому найбільше серед морпіхів зазнала втрат 810 бригада, що базується у тимчасово окупованому Криму. Відомо про загибель щонайменше 56 осіб, зокрема двох командирів бригади.

За даними BBC, на війні в Україні загинув 151 військовослужбовець спецназу ГРУ РФ, з яких майже кожен четвертий – офіцер (22%).

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Також відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії, більшість із них були частиною підрозділів особливого призначення (загони спецназу, СОБР та ОМОН), майже кожен четвертий мав офіцерське звання. Щонайменше 16 загиблих – власники особливої ​​відзнаки, крапового берета, який є символом еліти спецназу.

З відкритих джерел відомо про 20 співробітників ФСБ та ФСТ, які загинули в Україні. Серед загиблих є співробітники найзасекреченіших підрозділів.

За відкритими даними, найбільших серед десантників втрат зазнав 331 гвардійський полк ВДВ з Костроми: понад 80 загиблих офіцерів, зокрема командир полку. У найелітнішому загоні ВДВ – 45 гвардійській бригаді спецназу – встановили загибель 14 військовослужбовців.

BBC встановила загибель 67 військових льотчиків, зокрема штурманів та бортмеханіків. Видання зазначає, що екіпажі бойових літаків та гелікоптерів – еліта будь-якої армії світу, а підготовка одного льотчика-снайпера може займати 15-17 років.

Як стверджує ВВС, посилаючись на західних та російських військових експертів, загальновійськові підрозділи армії РФ виявилися не готовими до штурмів. Таким чином, російським загонами спецназу, морпіхам та десантникам довелося вирішувати завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою.

Експерти у спілкуванні з виданням вважають, що компенсувати втрати всіх цих фахівців для Росії буде проблематично.