Папа Франциск проголосив Папу Івана Павла I блаженним

Вересень, 04 в 17:59

У неділю, 4 серпня, Папа Франциск проголосив свого попередника Папу Івана Павла I блаженним.

Відповідне звернення він зачитав під час Святої Меси на площі Святого Петра.

– Приймаючи прохання нашого брата Ренато Марангоні, єпископа єпархії Беллуно-Фельтре та багатьох інших братів у єпископаті та численних вірних, після консультації з Конгрегацією у справах канонізації, в силу нашої апостольської влади, ми дозволяємо вельмишановному Слузі Божому Іонові Павлу І, Папі, щоб віднині він називався блаженним, і щоб йому поклонялися щороку в місцях і згідно з законом 26 серпня, – сказав Папа Франциск.

Після промови на фронтоні базиліки було відкрито портрет нового блаженного, а перед вівтарем були внесені реліквії: рукописну картку 1956 року із роздумами папи про три богословські чесноти: віру, надію і любов.

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Картка зберігатиметься в соборі Беллуно, де Альбіно Лучані служив священиком у 1943-1958 роках, перш ніж стати єпископом єпархії Вітторіо Венето.

Понтифікат Івана Павла I тривав 33 дні – з 8 серпня по 28 вересня 1978 року.

Зазначимо, що у Католицькій церкві процес зарахування спочилого до лику блаженних має назву – беатифікація.

Беатифікація є необхідним етапом для початку процесу канонізації.

Джерело: Polskie radio