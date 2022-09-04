Папа Франциск проголосив Папу Івана Павла I блаженним
У неділю, 4 серпня, Папа Франциск проголосив свого попередника Папу Івана Павла I блаженним.
Відповідне звернення він зачитав під час Святої Меси на площі Святого Петра.
– Приймаючи прохання нашого брата Ренато Марангоні, єпископа єпархії Беллуно-Фельтре та багатьох інших братів у єпископаті та численних вірних, після консультації з Конгрегацією у справах канонізації, в силу нашої апостольської влади, ми дозволяємо вельмишановному Слузі Божому Іонові Павлу І, Папі, щоб віднині він називався блаженним, і щоб йому поклонялися щороку в місцях і згідно з законом 26 серпня, – сказав Папа Франциск.
Після промови на фронтоні базиліки було відкрито портрет нового блаженного, а перед вівтарем були внесені реліквії: рукописну картку 1956 року із роздумами папи про три богословські чесноти: віру, надію і любов.
Картка зберігатиметься в соборі Беллуно, де Альбіно Лучані служив священиком у 1943-1958 роках, перш ніж стати єпископом єпархії Вітторіо Венето.
Понтифікат Івана Павла I тривав 33 дні – з 8 серпня по 28 вересня 1978 року.
Зазначимо, що у Католицькій церкві процес зарахування спочилого до лику блаженних має назву – беатифікація.
Беатифікація є необхідним етапом для початку процесу канонізації.
Джерело: Polskie radio