Вересень, 04 в 14:29

Європейський Союз готовий до повного припинення постачання російського газу. Там активно працюють над заповненням паливних сховищ до початку майбутнього опалювального сезону.

Про це заявив комісар Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні.

– Ми добре підготовлені протистояти екстремальному використанню Росією газового шантажу. Ми не боїмося рішень Путіна. Звісно, ми просимо росіян дотримуватися контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати, – зазначив він.

Джентілоні додав, що у Європейському Союзі наразі запаси газу становлять приблизно 80% завдяки диверсифікації постачання, попри неоднакову ситуацію в різних країнах.

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Комісар також наголосив, що ЄС приклав багато зусиль за останні місяці для протистояти екстремальному використанню Росією газової зброї.

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Нагадаємо, що російський Газпром повністю зупинив постачання газу в Європу газопроводом Північний потік. Через це ціни на природний газ в Європі можуть зрости до максимуму.

Джерело: NDTV