ЄС готовий до припинення постачання російського газу – єврокомісар
Європейський Союз готовий до повного припинення постачання російського газу. Там активно працюють над заповненням паливних сховищ до початку майбутнього опалювального сезону.
Про це заявив комісар Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні.
– Ми добре підготовлені протистояти екстремальному використанню Росією газового шантажу. Ми не боїмося рішень Путіна. Звісно, ми просимо росіян дотримуватися контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати, – зазначив він.
Джентілоні додав, що у Європейському Союзі наразі запаси газу становлять приблизно 80% завдяки диверсифікації постачання, попри неоднакову ситуацію в різних країнах.
Комісар також наголосив, що ЄС приклав багато зусиль за останні місяці для протистояти екстремальному використанню Росією газової зброї.
Нагадаємо, що російський Газпром повністю зупинив постачання газу в Європу газопроводом Північний потік. Через це ціни на природний газ в Європі можуть зрости до максимуму.
Джерело: NDTV