Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Солдати почнуть вбивати командирів: Жданов про перспективи армії РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Солдати почнуть вбивати командирів: Жданов про перспективи армії РФ
Фото: Depositphotos

Російським військовим Кремль обіцяє “золоті гори”, а тепер окупанти скаржаться, що “грошей немає”. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чим загрожує для Кремля відсутність коштів, які є головним мотиватором для загарбників.

– Воно загрожує тим, що зрештою солдати почнуть потихеньку вбивати своїх командирів і розбігатися як таргани в надії потрапити додому, незалежно від обставин, в яких вони опинилися. Річ у тім, що командир буде єдиною перешкодою.

Сьогодні вся дисципліна у російській армії тримається на “командирській волі”. Командири намагаються придушувати будь-які нападницькі чи панічні настрої за допомогою застосування фізичної сили.

За словами військового експерта, у російській армії вже фіксували випадки, коли солдати вбивали командирів або застосовувалася зброю проти своїх підлеглих.

Зараз дивляться

– Ми знаємо, що у важкі часи у квітні чи травні були навіть випадки, коли командири застосовували зброю проти своїх солдатів, щоб повернути решту на позиції. Це цілком можливо. І були вже випадки, коли солдати вбивали своїх командирів та намагалися залишити свої позиції у напрямку Російської Федерації.

Читайте
Знищено склад РФ, де окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова - Зеленський

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка