Вересень, 06 в 1:12

Російським військовим Кремль обіцяє “золоті гори”, а тепер окупанти скаржаться, що “грошей немає”. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чим загрожує для Кремля відсутність коштів, які є головним мотиватором для загарбників.

– Воно загрожує тим, що зрештою солдати почнуть потихеньку вбивати своїх командирів і розбігатися як таргани в надії потрапити додому, незалежно від обставин, в яких вони опинилися. Річ у тім, що командир буде єдиною перешкодою. Сьогодні вся дисципліна у російській армії тримається на “командирській волі”. Командири намагаються придушувати будь-які нападницькі чи панічні настрої за допомогою застосування фізичної сили.

За словами військового експерта, у російській армії вже фіксували випадки, коли солдати вбивали командирів або застосовувалася зброю проти своїх підлеглих.

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