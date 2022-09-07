США розробляють план підтримки української армії, зокрема після завершення війни – CNN

Вересень, 07 в 17:32

Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план, як підтримувати українську армію в середньо- та довгостроковій перспективі, зокрема після закінчення війни з Росією. Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох чиновників оборони.

Зазначається, що цю місію очолює голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Вони спиратимуться на мільярди доларів військової допомоги, яку США надали Україні після полномасштабного вторгнення Росії в лютому. Наразі процес перебуває на ранній стадії.

Зараз дивляться

Високопоставлений чиновник оборони сказав, що він дивиться на “майбутнє українських сил”, щоб відповісти на ключові запитання про те, що має сенс? і що ми хочемо, щоб Україна мала в середньостроковій і довгостроковій перспективі з точки зору військової підтримки.

Окрім нинішньої війни, яка, як прогнозує США не закінчиться у короткостроковій перспективі, у Вашингтоні дивляться, принаймні, на наступні п’ять років після закінчення війни.

Аналіз проводиться спільно з українцями, і якщо його схвалить президент США Джо Байден, він може призвести до років майбутніх продажів зброї та створення довгострокової програми військової підготовки США. Він буде представлений Києву як оцінка, але міститиме чітку карту щодо розвитку армії.

— Очікується, що аналіз буде буде готовий протягом наступного місяця-двох, – сказав високопоставлений чиновник з Пентагону.

Він підкреслив, що точка зору України буде центральною у ньому: Яка в них стратегія, чого вони хочуть?

Початкові зусилля можуть призвести до рекомендацій щодо зброї та підготовки, залежно від військової стратегії, яку схвалить Україна. У підсумку, це може продовжити співпрацю США та їхніх союзників в Україні на роки вперед через довгострокові контракти на озброєння, які можуть бути схвалені до кінця першого терміну Байдена.