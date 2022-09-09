Вересень, 08 в 21:26

Британський престол після смерті королеви Єлизавети II перейшов її старшому синові Чарльзу, якому у листопаді виповниться 74 роки.

Наступним монархом став король Карл – це монарше ім’я принца Чарльза, або Георг (це його друге ім’я). А його дружина Камілла стане королевою-консортом.

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– Смерть моєї улюбленої матері, королеви, – це момент найбільшого смутку для мене, – заявив новий британський король.

Чарльз чекав на свою чергу на престол рекордно довгий термін. Єлизавета стала королевою у 1952 році, коли Чарльзу було чотири роки.

Попередні Карли були з династії Стюартів. Карла I стратили, а Карл II повернувся в Англію після реставрації монархії. За чутками, він був дуже скандальним – невдовзі після його смерті сталася революція.

Принц Вільям тепер став першим у черзі на британський престол, оскільки його батько тепер король. Він не стає автоматично принцом Уельським, оскільки цей титул є в дарунку монарха, але тепер він герцог Корнуольський, а його дружина Кетрін — герцогиня Корнуольська.

На відміну від королеви, принц Вільям все життя знав, що колись стане спадкоємцем престолу. За ним у спадкоємності стоїть його старша дитина, принц Джордж. Дев’ятирічний хлопчик тепер другий у черзі на престол.

У віці 96 років померла Єлизавета II – королева Великої Британії, повідомили у Букінгемському палаці. Останнім часом вона перебувала у резиденції англійських королів у шотландському замку Балморал.