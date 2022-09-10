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Байден поїде на похорон Єлизавети II, Путіна запрошувати і не думали

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Джо Байден, королева Єлизавета II
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден поїде на похорон королеви Великої Британії Єлизавети II.

Про це він заявив журналістам Білого дому у п’ятницю, 9 вересня.

– Я ще не знаю деталі, але я поїду, – сказав Байден.

Президент США також сказав, що знає короля Карла III (Чарльза), проте ще не розмовляв з ним після смерті Єлизавети.

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Зазначимо, що похорон королеви відбудеться протягом наступних двох тижнів. Конкретні деталі церемонії, яка планується десятиліттями заздалегідь, офіційно ще не оголошено.

Як раніше повідомляла газета Guardian, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також заявив про готовність відвідати церемонію поховання. Очікується участь членів європейських королівських родин з Іспанії, Бельгії, Норвегії, Данії, Швеції та Нідерландів.

Відомо, що на похороні точно не буде президента РФ Володимира Путіна, якого не вітають на Заході після вторгнення російської армії в Україну.

У Кремлі зазначили, що росіяни поважали Єлизавету II, але присутність російського диктатора на похоронах “не розглядається”.

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