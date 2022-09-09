Китай купує у РФ зріджений газ за пів ціни, щоб перепродати за вищими цінами – ЗМІ

Вересень, 09 в 17:07

Китай купує російський зріджений газ за пів ціни. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на трейдерів, обізнаних у справі.

Експортний завод СПГ Сахалін-2 на Далекому Сході Росії нещодавно продав кілька партій зрідженого газу до Китаю за ціною майже вдвічі нижчою від поточної спотової ціни на тендері, який завершився на початку цього тижня.

Тим не менш, як пише агентство, такий крок може бути вигідний для обох сторін, причому російська сторона може отримати прибуток від таких продажів.

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Щодо Пекіна, то він може забезпечити дешевше постачання та перепродавати поставки від більш дорогих експортерів комунальним підприємствам Європи та Азії, тоді як Росія може продовжувати продавати паливо з прибутком.

Японія та Південна Корея, які традиційно є основними напрямками для Сахалінського СПГ, припинили закуповувати спотові поставки із заводу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому.

— Російські пропозиції все ще пробиваються на ринок, лише завдяки реорганізації торговельних потоків через учасників ринку, які не проти прийняття російських вантажів. Схоже, Китай із задоволенням приймає вантажі російського СПГ зі знижками, замінюючи альтернативні поставки, які потім можуть бути спрямовані до Європи за вищими цінами, — каже енергетичний аналітик Credit Suisse Сол Кавонік.

Відповідно до даних відстеження суден, зібраних Bloomberg, у серпні обсяг імпорту СПГ Китаєм з Росії зріс до найвищого рівня принаймні за два роки. Тим часом поставки зі США впали, оскільки китайські імпортери перенаправляють вантажі до Європи з величезним прибутком.

Оператор Сахалін-2 переважно належить ПАТ Газпром і нещодавно був переведений у Росію згідно з указом Володимира Путіна. Цей крок змусив Shell Plc відмовитися від своєї частки в 27,5% у проєкті за безцінь.