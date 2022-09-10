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Міноборони Росії вигадало нову “відмазку” для пояснення успіхів ЗСУ на фронті

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Міноборони Росії вигадало нову “відмазку” для пояснення успіхів ЗСУ на фронті

Міністерство оборони Росії пояснило успіхи Збройних сил України на фронті рішенням про “перегрупування сил російської армії з Балаклеї та Ізюму на Харківщині на Донецький напрямок”.

– Для досягнення заявлених цілей “спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу” ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що перебувають в районах Балаклії та Ізюму, для нарощування зусиль на Донецькому напрямку, – повідомляє МО РФ.

Вчора пропагандисти та Міноборони РФ повідомляли, що колони рухаються на Харківський напрямок. Однак сьогодні російське відомство повідомило, що їх уже три дні перекидають від Харківського напрямку.

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До того ж Міноборони РФ вигадало чергову історію про те, що нібито “за три доби знищено понад 2 тис. українських та іноземних бойовиків, а також понад сто одиниць бронетехніки та артилерії”.

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