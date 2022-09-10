Міноборони Росії вигадало нову “відмазку” для пояснення успіхів ЗСУ на фронті

Вересень, 10 в 17:44

Міністерство оборони Росії пояснило успіхи Збройних сил України на фронті рішенням про “перегрупування сил російської армії з Балаклеї та Ізюму на Харківщині на Донецький напрямок”.

– Для досягнення заявлених цілей “спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу” ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що перебувають в районах Балаклії та Ізюму, для нарощування зусиль на Донецькому напрямку, – повідомляє МО РФ.

Вчора пропагандисти та Міноборони РФ повідомляли, що колони рухаються на Харківський напрямок. Однак сьогодні російське відомство повідомило, що їх уже три дні перекидають від Харківського напрямку.

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До того ж Міноборони РФ вигадало чергову історію про те, що нібито “за три доби знищено понад 2 тис. українських та іноземних бойовиків, а також понад сто одиниць бронетехніки та артилерії”.