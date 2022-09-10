У Мелітополі помстилися трьом колаборантам за участь в організації “референдуму” – мер

Вересень, 10 в 16:56

У Мелітополі на Запоріжжі внаслідок вибухів 9 вересня було знищено штаб Єдиної Росії. Сили супротиву вдарили по домівках трьох колаборантів, внаслідок чого вони залишилися без житла.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, троє колаборантів брали участь в організації псевдореферендуму на тимчасово окупованій території України.

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– Останні вибухи, які були безпосередньо у рашистів, – це зруйнований штаб Єдиної Росії. Це три підсмажені колаборанти, які брали участь в організації псевдореферендуму. Вони залишилися без своїх будинків, – зазначив Іван Федоров.

Мер Мелітополя розповів, що тепер після ударів російські колаборанти вже відмовляються допомагати окупантам з організацією псевдореферендуму.

За словами Федорова, російські війська оголосили полювання за начебто “українськими дронами”, але насправді вони прагнуть залякати місцевих жителів.