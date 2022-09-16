Боєприпаси до HIMARS та радари: США оголосили про новий пакет допомоги для України на $600 млн
Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $600 млн.
Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті Білого дому.
Пентагон, у свою чергу, розкрив подробиці, що саме міститиме пакет допомоги.
Крім додаткових боєприпасів для систем HIMARS, там є десятки тисяч 105-мм артилерійських снарядів, тисяча точних 155-мм снарядів, а також системи протидії безпілотникам.
Крім того, із наближенням зими Сполучені Штати передадуть Україні спорядження для холодної погоди та більше приладів нічного бачення.
Пакет військової допомоги на $600 млн міститиме:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
- 36 тис. 105-мм артилерійських снарядів;
- 1 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- чотири протиартилерійські радари;
- чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;
- засоби протидії безпілотним літальним системам;
- обладнання для розмінування;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- підривні боєприпаси та обладнання;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- прилади нічного бачення;
- спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: White House, U. S. Department of Defense