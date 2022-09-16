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Факти / Світ / Світові новини

Боєприпаси до HIMARS та радари: США оголосили про новий пакет допомоги для України на $600 млн

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $600 млн.

Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті Білого дому.

Пентагон, у свою чергу, розкрив подробиці, що саме міститиме пакет допомоги.

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Крім додаткових боєприпасів для систем HIMARS, там є десятки тисяч 105-мм артилерійських снарядів, тисяча точних 155-мм снарядів, а також системи протидії безпілотникам.

Крім того, із наближенням зими Сполучені Штати передадуть Україні спорядження для холодної погоди та більше приладів нічного бачення.

Пакет військової допомоги на $600 млн міститиме:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
  • 36 тис. 105-мм артилерійських снарядів;
  • 1 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • чотири протиартилерійські радари;
  • чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;
  • засоби протидії безпілотним літальним системам;
  • обладнання для розмінування;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • підривні боєприпаси та обладнання;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • прилади нічного бачення;
  • спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: White House, U. S. Department of Defense

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