Боєприпаси до HIMARS та радари: США оголосили про новий пакет допомоги для України на $600 млн

Вересень, 16 в 7:06

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $600 млн.

Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті Білого дому.

Пентагон, у свою чергу, розкрив подробиці, що саме міститиме пакет допомоги.

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Крім додаткових боєприпасів для систем HIMARS, там є десятки тисяч 105-мм артилерійських снарядів, тисяча точних 155-мм снарядів, а також системи протидії безпілотникам.

Крім того, із наближенням зими Сполучені Штати передадуть Україні спорядження для холодної погоди та більше приладів нічного бачення.

Пакет військової допомоги на $600 млн міститиме:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

36 тис. 105-мм артилерійських снарядів;

1 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

чотири протиартилерійські радари;

чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;

засоби протидії безпілотним літальним системам;

обладнання для розмінування;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси та обладнання;

стрілецька зброя та боєприпаси;

прилади нічного бачення;

спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: White House, U. S. Department of Defense