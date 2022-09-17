Байден попередив РФ про наслідки у разі застосування ядерної або хімічної зброї

Вересень, 17 в 8:41

Якщо президент РФ Володимир Путін вирішить застосувати хімічну або ядерну зброю, це перетворить росіян на найбільших вигнанців у світі і не залишиться без відповіді з боку США та інших цивілізованих країн.

У цьому запевнив президент США Джо Байден. Він застеріг кремлівського диктатора від ескалації війни проти України.

– Не робіть цього. Не робіть. Це змінить обличчя війни на щось, чого не було з часів Другої світової, – наголосив президент США.

Джо Байден не уточнив, які конкретно кроки американська сторона застосує у відповідь, але наголосив, що наслідки для Росії у разі застосування хімічної або ядерної зброї точно будуть.

Зараз дивляться

– Це матиме наслідки. Вони стануть найбільшими вигнанцями у світі, ніж будь-коли були до цього. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, ми визначимось із відповіддю, – пояснив президент США.

Джерело: CBS