Отримаємо не раніше 2025 року: Україна закупить у Німеччини 18 САУ RCH-155

Вересень, 17 в 13:32

Федеральний уряд Німеччини вирішив продати Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155. Однак їхнє постачання розпочнеться у 2025 році. Про зазначені САУ наша країна просила ФРН ще два місяці тому.

За даними німецьких видань, контракт на постачання 18 колісних гаубиць із компанією Krauss-Maffei Wegmann обійшовся в близько €216 млн. Ще влітку можливість постачання САУ обговорювали міністри оборони України Олексій Резніков та Німеччини Крістіне Ламбрехт.

За неофіційною інформацією, питання продажу артилерійських установок RCH-155 Київ і Берлін обговорювали декілька разів, однак від Німеччини не звучало жодних відповідей. Згодом посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив, що уряд ФРН схвалив продаж RCH-155.

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– Це стане суттєвим внеском у посилення ефективності українських військових. Сподіваюсь, що уряд Німеччини продовжить послідовно йти цим шляхом, – наголосив Мельник.

Згідно з попередніми домовленостями, постачання RCH-155 розпочнеться не раніше, ніж через 30 місяців після укладання контракту, тобто вже 2025 році. Виробник артилерійських установок оголосив, що не почне виготовляти САУ до того, як погодиться німецький уряд.

RCH-155 – це самохідна артилерійська установка, здатна розвивати швидкість до 100 км/год і забезпечувати пробіг на одній заправці до 700 км. САУ має гармату L52, яка може стріляти на дальність до 54 км високоточними снарядами V-LAP зі швидкістю дев’ять пострілів на одну хвилину.

Джерело: Welt am Sonntag