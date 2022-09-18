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Путін зазнає невдач у всіх своїх військових цілях в Україні – британський адмірал

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Путін зазнає невдач у всіх своїх військових цілях в Україні – британський адмірал
Фото: Pixabay

Президент РФ Володимир Путін не справляється з усіма своїми військово-стратегічними завданнями на війні в Україні.

Про це заявив адмірал сер Тоні Радакін, голова Комітету начальників штабів Міноборони Великої Британії.

При цьому він вважає, що війна в Україні, напевно, затягнеться надовго, попри недавні успіхи українських Сил оборони.

Зараз дивляться

– Ми спочатку говорили, що це (війна в Україні – Ред.) стратегічна помилка президента Путіна, а стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. І в цьому випадку це стратегічний провал. Путін зазнає невдачі за всіма своїми військово-стратегічними цілями, він хотів підпорядкувати собі Україну, але цього не станеться, – заявив адмірал.

Британський адмірал нагадав, що Путін хотів захопити столицю України за три дні, але цього не сталося. Кремль хотів послабити НАТО, але цього також не сталося.

– Ми бачили, що він хотів послабити НАТО. Зараз НАТО набагато сильніша, до нас приєдналися Фінляндія та Швеція.

Він хоче зламати міжнародну рішучість. Ну, насправді вона посилилася за цей період. А він (Путін – Ред.) перебуває під тиском, його проблеми лише наростають, – сказав Тоні Радакін.

Раніше глава розвідки Пентагону Скотт Бер’єр заявив, що невдачі Росії та обмежені ресурси армії РФ свідчать, що окупанти не здатні досягти початкових цілей Путіна.

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Джерело: The Guardian
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