Путін змушений змінити цілі війни в Україні – очільник розвідки Пентагону

Вересень, 17 в 14:09

Невдачі Росії та обмежені ресурси армії РФ в Україні свідчать, що окупанти не здатні досягти початкових цілей російського диктатора Володимира Путіна за нинішніх обставин, заявив глава розвідки Пентагону Скотт Бер’єр.

За словами генерал-лейтенанта, повномасштабна війна в Україні може дійти до фази, коли Путіну доведеться переглянути початкові цілі.

– Зараз ми підходимо до моменту, коли, я думаю, Путіну доведеться переглянути цілі цієї “операції”. Цілком зрозуміло, що він… не зможе зробити те, на що спочатку мав наміри, – переконаний очільник розвідки Міністерства оборони США.

Відповідаючи на запитання про чутки, що Путін може використати зброю масового знищення, якщо йому завадять на полі бою українські сили, підтримувані США та НАТО, заступник директора ЦРУ Девід Коен сказав, що не варто недооцінювати президента Росії.

Зараз дивляться

– Я не думаю, що ми повинні недооцінювати дотримання Путіним свого початкового плану, який мав контролювати Україну. Я не думаю, що ми бачили будь-які підстави вважати, що він відмовився від цього, – вважає він.

США також не повинні недооцінювати “схильність до ризику” Путіна, вважає Коен. Путін і його офіційні особи на початку війни робили натяки на ядерний арсенал Росії та “масову відплату”, попереджаючи НАТО не втручатися в конфлікт, зазначив він.