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Зруйновані дороги та зупинилися потяги: Тайвань сколихнув потужний землетрус

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зруйновані дороги та зупинилися потяги: Тайвань сколихнув потужний землетрус

У неділю, 18 вересня, на південному сході Тайваню в окрузі Тайдун стався сильний землетрус магнітудою 6,8.

Повідомляється, що осередок землетрусу залягав на глибині 7 км, а епіцентр знаходився за 42,7 км на північ від округу Тайдун.

У своєму звіті Геологічна служба США оцінила землетрус магнітудою 7,2 на глибині 10 км.

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Варто зазначити, що Тайвань використовує шкалу інтенсивності від одного до семи, яка вимірює ступінь, у якому землетрус відчувається у певному місці.

Регіон Наньтоу зазнав сили землетрусу в 5 балів, тоді як центральний і південний Тайвань зазнав сили землетрусу в 4 бали. Більшість північного Тайваню відчула землетрус силою в 3 бали.

На кадрах відео, опублікованих у соцмережах, видно, як вагони поїзда розгойдуються від поштовхів.

Також підземні поштовхи настільки зруйнували дороги, що деякі не придатні для експлуатації – дорожнє полотно в тріщинах, відбійники розламані.

За повідомлення видання NTUSA, землетрус став причиною сходження вагонів поїзда з рейок та руйнування будівель. Наразі на місцях працюють рятувальники.

Адміністрація залізниць Тайваню повідомила, що три вагони зійшли з рейок на станції Дунлі на сході Тайваню. Близько 20 пасажирів потягу довелося евакуювати.

Крім того, є загроза виникнення цунамі.

Нагадаємо, що 5 вересня у південно-західній китайській провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6,8, загинуло щонайменше семеро людей.

Джерело: Taiwan News, NTUSA

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