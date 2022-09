У неділю, 18 вересня, на південному сході Тайваню в окрузі Тайдун стався сильний землетрус магнітудою 6,8.

Повідомляється, що осередок землетрусу залягав на глибині 7 км, а епіцентр знаходився за 42,7 км на північ від округу Тайдун.

У своєму звіті Геологічна служба США оцінила землетрус магнітудою 7,2 на глибині 10 км.

Варто зазначити, що Тайвань використовує шкалу інтенсивності від одного до семи, яка вимірює ступінь, у якому землетрус відчувається у певному місці.

Регіон Наньтоу зазнав сили землетрусу в 5 балів, тоді як центральний і південний Тайвань зазнав сили землетрусу в 4 бали. Більшість північного Тайваню відчула землетрус силою в 3 бали.

На кадрах відео, опублікованих у соцмережах, видно, як вагони поїзда розгойдуються від поштовхів.

An earthquake of magnitude 7.2 hit off the coast of Taiwan just minutes ago. Video of train swaying due to the earthquake. Reports coming in of many houses collapsing near the epicenter. A tsunami warning has also reportedly been issued pic.twitter.com/1cm2zYX55j

