До позову України проти РФ у ЄСПЛ хочуть приєднатися 23 країни

Вересень, 24 в 1:10

До позову України у Європейський суд з прав людини приєднаються 23 держави, які подали заявки про допуск як третьої сторони під час розгляду справи України проти Росії.

Про це йдеться у повідомленні ЄСПЛ, 23 вересня.

У позові України проти Росії Київ звинувачує Москву в масових і кричущих порушеннях прав людини у зв’язку з воєнною агресією.

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Серед 23 урядів, які бажають узяти участь у розгляді, всі країни ЄС, крім Болгарії, Греції, Мальти, Угорщини та Кіпру. Держави, що не входять до Євросоюзу, представлені Норвегією.

Крім того, акредитації домагається Женевська академія міжнародного гуманітарного права і прав людини як неурядова організація.

Згідно з повідомленням суду, питання про подачу заявки розглядають Ісландія і Велика Британія. Держави-учасниці або особи, які не є заявниками і допущені до розгляду як треті сторони, можуть подати письмові зауваження.

Нагадаємо, Росія з 16 вересня перестала бути учасником Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з її виключенням з Ради Європи. Втім ЄСПЛ все ще може розглядати злочини, вчинені Росією до цієї дати.

Україна подала позов до суду в Страсбурзі 23 червня. У позові йдеться про масові та серйозні порушення прав людини, вчинені Російською Федерацією під час вторгнення на територію України.

Київ звинувачує окупаційні війська РФ та інші збройні формування, що перебувають під контролем Кремля, у тому, що були вбиті, поранені, затримані або пропали безвісти тисячі цивільних осіб, зруйновано сотні тисяч об’єктів власності, мільйони людей змушені покинути свої домівки.