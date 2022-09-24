Не варто ігнорувати погрози Путіна ядерною зброєю – Боррель

Вересень, 24 в 15:08

Контрнаступ ЗСУ загнав Путіна у глухий кут, тому варто серйозно поставитися до його погроз про застосування ядерної зброї, вважає верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

– Безумовно, це небезпечний момент, тому що російська армія була загнана в кут, і реакція Путіна – погроза використання ядерної зброї – це дуже погано, – наголосив дипломат.

На його думку, необхідно досягти дипломатичного рішення для збереження територіальної цілісності та суверенітету України, інакше в майбутньому буде ще одна війна.

Коментуючи останню заяву Путіна про готовність застосувати ядерну зброю, Боррель заявив, що його погрози слід сприймати серйозно.

Зараз дивляться

– Коли люди кажуть, що це не блеф, ви маєте сприймати їх серйозно, – вважає він.

21 вересня Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в Росії знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Він заявив, що у разі загрози територіальній цілісності, для захисту РФ Кремль використає “всі наявні в розпорядженні засоби”, і наголосив, що це начебто не блеф.