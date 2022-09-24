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Російський ведмідь поранений: РФ через мобілізацію опинилася в глибокій кризі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Російський ведмідь поранений: РФ через мобілізацію опинилася в глибокій кризі
Фото: Pixabay

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький порівняв російського президента із пораненим ведмедем і застеріг, що найближчим часом можна очікувати ескалації бойових дій в Україні.

Про це повідомляє Радіо Польщі.

За словами Моравецького, з кожним днем ​​режим Путіна слабшає, а пропаганда поступово руйнується.

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– Російський ведмідь поранений. Російському ведмедю боляче, і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства і хвилі російської агресії. Це не змінює того факту, що режим путіна слабшає з кожним днем, втрачаючи кров і повітря, – заявив польський прем’єр.

Щодо оголошення Путіним часткової мобілізації, то це свідчить не про силу Росії, а про глибоку її кризу. Хоча на думку російського президента – це мало б викликати страх.

За словами Матеуша Моравецького, із самого початку повномасштабного вторгнення весь світ дивився на ганьбу російської армії: напівзношену техніку минулої епохи; танки, кинуті посеред поля; солдатів, які, потрапивши в український полон, заявляють, що їм сказали, що вони йдуть на навчання, а не на війну.

Очільник уряду Польщі нагадав, що російський президент довгий час не відправляв на фронт етнічних росіян – туди зазвичай йшли азійські меншини з віддалених російських республік.

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Матеуш Моравецький вважає це свідченням расистської політики Кремля і колосального тиску, під яким діє російська верхівка.

– Зараз, на тлі втрат у людях і техніці з боку Росії, на тлі відвоювання українцями своїх міст, Путін опинився припертий до стіни. Приголомшливою є реакція російського суспільства на новину про обов’язковий призов. Буквально через годину після виступу Путіна російський інтернет захлиснула хвиля запитань про те, як уникнути призову в армію, а в пошуковій системі Google запанували гасла: як зламати руку або як покинути Росію, — зауважив прем’єр.

Він зізнався, що дивиться на російські протести з певною надією. На його думку, під масовим зовнішнім і внутрішнім тиском кремлівський режим може впасти.

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