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Факти / Світ / Світові новини

ЗМІ пишуть про держпереворот у Китаї та арешт президента Сі Цзіньпіна

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Сі Цзіньпін

Главу КНР Сі Цзіньпіна помістили під домашній арешт після того, як його зняли з посади командувача Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Про це пише низка азійських ЗМІ.

Індійський телеканал India TV повідомляє, що ходять чутки про те, що президент Китаю Сі Цзіньпін перебуває під домашнім арештом, а столиця Пекін зараз під контролем армії. Але й ця інформація потребує підтвердження.

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Також повідомляється, що міжнародні та внутрішні рейси до Пекіна та з Пекіна начебто призупинено.

У повідомленні News Highland Vision йдеться, що експрезидент Китаю Ху Цзіньтао та колишній прем’єр-міністр Вень Цзібао переконали Сун Піна, колишнього члена постійного комітету, приєднатися до них та взяти під свій контроль Центральне бюро охорони, яке відповідає за безпеку президента та постійного комітету керівної Комуністичної партії Китаю.

Армійські конвої їдуть до Пекіна?

Відео, що з’явилися в соціальних мережах з різних облікових записів, припускають, що великі армійські колони прямують до Пекіна. Наприклад, на відео зняли 80-кілометрову колону військової техніки НВАК. Конвой нібито виїхав із регіону Хуанлай неподалік Пекіна.

Сі Цзіньпіна могли затримати в аеропорту

За різними повідомленнями, коли Цзіньтао і Цзібао взяли під свій контроль Центральне бюро охорони, Сі Цзіньпіна нібито затримали в аеропорту, коли він повернувся із Самарканда в Узбекистані, де був на саміті ШОС.

Також кажуть, що поки Сі Цзіньпін перебував у Самарканді, експрем’єр і колишній президент задумали змову проти нього.

Варто зазначити, що поки що немає жодної офіційної інформації про арешт глави Китаю.

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Видання OneIndia вирішило перевірити інформацію про нібито арешт Сі Цзіньпіна і не знайшло підтвердження. На думку журналістів, затримання президента Китаю стало б міжнародною новиною, і про неї знали б усі провідні ЗМІ.

Директорка центру досліджень Chicago Council Тереза ​​Феллон написала у Twitter: В інтернеті поширюються чутки про військовий переворот у Китаї та про те, що Сі Цзіньпін перебуває під арештом після того, як члени з КПК усунули його з посади командувача НВАК. Масове скасування польотів у Китаї – це просто військові навчання чи є ще щось?

Арешти китайських чиновників

Американський телеканал CNN повідомляє, що в Китаї до довічного ув’язнення засудили колишнього співробітника служби безпеки Сунь Ліцзюня. Йому звинуватили в корупції. Це рішення суд виніс напередодні ключових зборів Комуністичної партії КНР, які проводяться двічі на десятиліття.

Цього тижня до тривалих термінів ув’язнення було засуджено й інших членів політичної кліки (групи людей, об’єднані корисливими політичними та економічними інтересами – Ред.).

Джерело: India TV, OneIndia, CNN

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