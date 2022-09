Главу КНР Сі Цзіньпіна помістили під домашній арешт після того, як його зняли з посади командувача Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Про це пише низка азійських ЗМІ.

Індійський телеканал India TV повідомляє, що ходять чутки про те, що президент Китаю Сі Цзіньпін перебуває під домашнім арештом, а столиця Пекін зараз під контролем армії. Але й ця інформація потребує підтвердження.

Також повідомляється, що міжнародні та внутрішні рейси до Пекіна та з Пекіна начебто призупинено.

У повідомленні News Highland Vision йдеться, що експрезидент Китаю Ху Цзіньтао та колишній прем’єр-міністр Вень Цзібао переконали Сун Піна, колишнього члена постійного комітету, приєднатися до них та взяти під свій контроль Центральне бюро охорони, яке відповідає за безпеку президента та постійного комітету керівної Комуністичної партії Китаю.

Відео, що з’явилися в соціальних мережах з різних облікових записів, припускають, що великі армійські колони прямують до Пекіна. Наприклад, на відео зняли 80-кілометрову колону військової техніки НВАК. Конвой нібито виїхав із регіону Хуанлай неподалік Пекіна.

#PLA military vehicles heading to #Beijing on Sep 22. Starting from Huanlai County near Beijing & ending in Zhangjiakou City, Hebei Province, entire procession as long as 80 KM. Meanwhile, rumor has it that #XiJinping was under arrest after #CCP seniors removed him as head of PLA pic.twitter.com/hODcknQMhE

За різними повідомленнями, коли Цзіньтао і Цзібао взяли під свій контроль Центральне бюро охорони, Сі Цзіньпіна нібито затримали в аеропорту, коли він повернувся із Самарканда в Узбекистані, де був на саміті ШОС.

Також кажуть, що поки Сі Цзіньпін перебував у Самарканді, експрем’єр і колишній президент задумали змову проти нього.

Варто зазначити, що поки що немає жодної офіційної інформації про арешт глави Китаю.

Видання OneIndia вирішило перевірити інформацію про нібито арешт Сі Цзіньпіна і не знайшло підтвердження. На думку журналістів, затримання президента Китаю стало б міжнародною новиною, і про неї знали б усі провідні ЗМІ.

Директорка центру досліджень Chicago Council Тереза ​​Феллон написала у Twitter: В інтернеті поширюються чутки про військовий переворот у Китаї та про те, що Сі Цзіньпін перебуває під арештом після того, як члени з КПК усунули його з посади командувача НВАК. Масове скасування польотів у Китаї – це просто військові навчання чи є ще щось?

Rumors are swirling across the internet of a military coup in China and that Xi Jinping is under arrest after CCP seniors removed him as head of the PLA. Is the massive cancellation of flights in China just a military exercise, or is there something more to it? ???? pic.twitter.com/VDyQZacM2T

— Theresa Fallon (@TheresaAFallon) September 23, 2022