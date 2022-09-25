Вересень, 25 в 15:06

Згідно зі Статутом ООН та принципами і нормами міжнародного права, Сербія не визнає результати псевдореферендумів на окупованих українських територіях.

Про це заявив голова сербського МЗС Нікола Селакович під час пресконференції.

– З одного боку, наша принципова прихильність принципам і нормам міжнародного публічного права, статуту ООН, а з іншого боку, це повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, повністю суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету і прихильність принципу непорушності кордонів, – зазначив він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден також заявив, що вони ніколи не визнають результати фіктивних референдумів, організованих РФ на тимчасово захоплених територіях України.

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Як відомо, підконтрольні Кремлю терористичні формування “ЛДНР”, маріонетки на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей оголосили псевдореферендуми про “приєднання” до РФ. Фейкові голосування стартували 23 вересня і триватимуть до 27 вересня.