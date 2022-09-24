Вересень, 24 в 10:58

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають результати фіктивних “референдумів”, організованих РФ на тимчасово захоплених територіях України. Відповідь на це буде швидкою та жорсткою.

Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена, яку оприлюднила пресслужба Білого дому.

Американський лідер наголосив, що Вашингтон ніколи не сприйме території України як “російські”.

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– США ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські “референдуми” – це бутафорія, фальшивий привід для спроб анексії частин України силою, – наголосив Байден, нагадавши, що такі дії РФ є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема статуту ООН.

Він додав, що США разом із союзниками та партнерами працюватимуть над тим, щоб завдати країні-агресору додаткових “швидких і серйозних економічних витрат”.

Байден також запевнив, що Сполучені Штати не визнають будь-які сфабриковані результати псевдореферендумів, які оголосить РФ.

– Ми продовжимо підтримувати український народ і надавати йому допомогу в сфері безпеки, щоб допомогти йому захистити себе, коли він мужньо чинить опір вторгненню РФ, – додав американський лідер.

Як відомо, підконтрольні Кремлю терористичні формування “ЛДНР”, маріонетки на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей оголосили псевдореферендуми про “приєднання” до РФ. Фейкові голосування стартували 23 вересня і триватимуть до 27 вересня.

Окупанти проводять псевдореферендуми буквально під дулом автоматів, так званих членів “виборчих комісій” супроводжують озброєні особи. Відбувається обхід будинків та квартир місцевих мешканців.

Людей не випускають із окупованих населених пунктів. У разі, якщо українці не відчиняють двері, загарбники погрожують їх вибити. Тих, хто голосує проти “приєднання” до РФ, записують до окремого “блокноту”.

А до Мелітополя привезли “масовку” з окупованого Криму для зйомки пропагандистських сюжетів про начебто підтримку “референдуму”.

Українські правоохоронці вже встановили понад 4 тис. осіб, причетних до проведення псевдореферендумів.

Джерело: Білий дім