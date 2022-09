У восьмому пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії, ймовірно, не буде обмеження цін на нафту.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За словами кореспондента, найімовірніше, санкції запровадять щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції (на €12 млрд), а також щодо понад 10 причетних до псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях осіб.

as the G7 still is working on the details of the oil price cap, it prob won’t feature in the immediate EU sanctions package on #Russia. but there will likely be sanctions on chemicals, machinery, steel products (€12 bn worth) + listings a dozen for the “referenda”. #Ukraine

