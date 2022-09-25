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У восьмому пакеті санкцій ЄС проти Росії не буде обмеження цін на нафту

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
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нафта
Фото: Depositphotos

У восьмому пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії, ймовірно, не буде обмеження цін на нафту.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії, – зазначив він.

За словами кореспондента, найімовірніше, санкції запровадять щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції (на €12 млрд), а також щодо понад 10 причетних до псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях осіб.

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Нагадаємо, в G7 заявили, що не визнаватимуть результатів фейкових референдумів, проведених у тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях, а також частинах Херсонської та Запорізької областей України.

Також країни G7 готові запровадити нові санкції щодо Росії.

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