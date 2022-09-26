Вересень, 26 в 10:16

Західні країни розробляють плани на випадок непередбачених обставин, якщо російський президент Володимир Путін все-таки вдасться до ядерної атаки по Україні.

Про це повідомляє британське видання Financial Times із посиланням на джерела.

За словами радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, до ядерних загроз з боку Путіна слід ставитись вкрай серйозно.

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Вашингтон приватно повідомив Кремль, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії. Крім того, у разі такої загрози від США та союзників будуть рішучі відповіді.

Хоча на Заході вважають, погрози Путіна навряд чи здійсняться, проте союзники Києва посилюють свою ядерну пильність.

– Якщо він думав, що погрози (застосування ядерної зброї, – Ред.) залякають Україну, змусивши її капітулювати або відмовитися від 20% своєї території, або залякають нас, щоб не допомагати Україні, сталося протилежне, – сказав один із високопоставлених американських чиновників.

Двоє інших західних чиновників заявили, що ядерний удар по Україні навряд чи спричинить відплату, а натомість викличе звичайні військові дії у відповідь від західних держав, щоб покарати Росію.

На Заході вважають, що ядерні погрози Путіна мають нібито йому допомогти на полі бою в Україні, де російська армія зазнає суцільних невдач.

За словами офіційних осіб та аналітиків, Путін після проведення фейкових референдумів на окупованих частинах України спробує виправдати ядерний шантаж нібито захистом “нових регіонів Росії”. Так прописано у ядерній доктрині РФ.

Якщо Путін вдасться до застосування ядерної зброї, найімовірнішим сценарієм може бути те, що це буде тактична ядерна зброя — менший, цілеспрямованіший пристрій, призначений для використання на полі бою — щоб утримати Захід від підтримки України, вважають офіційні особи та аналітики.