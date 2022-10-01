Лукашенко перетворив Білорусь на плацдарм для Збройних сил РФ – ЦПД

Жовтень, 01 в 19:37

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко перетворив Білорусь на плацдарм для Збройних сил Російської Федерації.

За даними Центру національного спротиву, створений ССО ЗСУ, 20 вересня з території РФ до Мінська прибули 130 найманців ПВК Ліга (Вагнера), яких можуть залучити до організації провокацій на українському кордоні.

Зараз на території Білорусі перебуває близько 1 тис. російських військових, розміщено один дивізіон ракетного комплексу Іскандер, три дивізіони С-300 та C-400, які здійснюють запуски крилатих ракет по Україні.

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За словами білоруського опозиціонера Латушка, Лукашенко розпочав модернізацію залізниць, щоб Білорусь мала можливість у період з листопада до грудня розмістити до 120 тис. мобілізованих російських солдат.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили цю інформацію та зазначили, що Білорусь вже готується зустріти 20 тис. мобілізованих з Російської Федерації.

Джерело: Центр протидії дезінформації