Ознака ескалації? У Росії зафіксували рух “ядерного” вантажного потягу з військовою технікою

Жовтень, 03 в 15:47

Російський диктатор Володимир Путін, можливо, попереджує Захід, що він готовий до ескалації війни в України.

Про це пише британське видання Daily Mail, реагуючи на відео з військовим потягом в РФ, який належить підрозділу РФ, пов’язаному з ядерною зброєю.

Річ у тім, що прокремлівські Telegram-канали опублікували відео з кадрами руху величезного вантажного потяга, який перевозить спеціальну військову техніку.

Зараз дивляться

На цьому потязі, зокрема, можна помітити серію бронетранспортерів (БТР) БПМ-97 та іншої військової техніки.

Передбачається, що бронетранспортери були модернізовані потужнішими баштами, посиленою протимінною бронею та системою очищення повітря, щоб дозволити ефективно діяти в умовах тривалих атак піхоти.

Подібна військова техніка навряд чи була на передовій в Україні. Daily Mail пише, що ці БТР на озброєнні 12-го Головного управління МО РФ. Цей російський військовий підрозділ контролює ядерні ракети та є ключовою частиною ядерної програми Путіна.

Військовий аналітик Конрад Музика стверджував, що розгортання таких підрозділів може сигналізувати про майбутню ескалацію з боку Путіна, або може стати сигналом великомасштабних ядерних навчань.

Це сталося тоді, коли НАТО попередило членів Альянсу, що російський атомний підводний човен Бєлгород залишив свою базу в Білому морі, а глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські військові повинні використовувати “ядерну зброю малої потужності”, щоб змінити хід війни в Україні.

Музика зазначив, що переміщення важкої військової техніки, що належить ядерним підрозділам, не обов’язково означає, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.

Але він припустив, що це може бути “сигналом для Заходу про те, що Москва готова до ескалації”. Музика також заявив, що переміщення такої техніки може означати підготовку до сумнозвісних російських навчань ядерного стримування Гром.

Востаннє їх проводили у жовтні 2019 року. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу минулого року казав, що навчання Гром будуть проведені знову у 2022 році, хоча незрозуміло, чи війна в Україні внесе корективи у ці плани.