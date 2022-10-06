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Витоки на Nord Stream: поліція Швеції підтвердила версію з вибухами після розслідування

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
вибух газопроводів Північний потік
Фото: Getty Images

Служба безпеки Швеції завершила огляд місця витоків на газопроводах Nord Stream та підтвердила версію з вибухами.

Розслідування місця злочину показало, що біля газопроводів Nord Stream у шведській економічній зоні сталися вибухи, що призвело до значних пошкоджень газопроводів.

Там зазначили, що версія з диверсією отримує дедалі більше підтверджень.

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На місці події під час проведення слідчих дій було зібрано речові докази для подальшого розслідування.

Подальше розслідування покаже, чи можна когось підозрювати, а згодом притягнути до відповідальності за цей злочин.

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Розслідування подій Nord Stream веде Служба безпеки Швеції під керівництвом прокурора відділу національної безпеки.

27 вересня з’явилися повідомлення про три точки витоку на газопроводах Nord Stream у Балтійському морі.

Європейські лідери засудили вибухи на газопроводах, а високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що витік, ймовірно, є результатом навмисної дії. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала їх диверсією.

Джерело: Служба безпеки Швеції

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