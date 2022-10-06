Витоки на Nord Stream: поліція Швеції підтвердила версію з вибухами після розслідування

Жовтень, 06 в 19:30

Служба безпеки Швеції завершила огляд місця витоків на газопроводах Nord Stream та підтвердила версію з вибухами.

Розслідування місця злочину показало, що біля газопроводів Nord Stream у шведській економічній зоні сталися вибухи, що призвело до значних пошкоджень газопроводів.

Там зазначили, що версія з диверсією отримує дедалі більше підтверджень.

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На місці події під час проведення слідчих дій було зібрано речові докази для подальшого розслідування.

Подальше розслідування покаже, чи можна когось підозрювати, а згодом притягнути до відповідальності за цей злочин.

Розслідування подій Nord Stream веде Служба безпеки Швеції під керівництвом прокурора відділу національної безпеки.

27 вересня з’явилися повідомлення про три точки витоку на газопроводах Nord Stream у Балтійському морі.

Європейські лідери засудили вибухи на газопроводах, а високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що витік, ймовірно, є результатом навмисної дії. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала їх диверсією.

Джерело: Служба безпеки Швеції