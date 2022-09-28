ЄС посилить енергобезпеку після навмисного пошкодження Nord Stream – Боррель

Вересень, 28 в 13:09

Євросоюз “глибоко стурбований” пошкодженням трубопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2, що призвело до витоків газу у міжнародних водах Балтійського моря, тому вживатиме заходів для підвищення енергобезпеки.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

– Уся наявна інформація свідчить про те, що ці витоки є результатом навмисних дій. Ми підтримуватимемо будь-яке розслідування, спрямоване на отримання повної ясності щодо того, що сталося і чому, і вживатимемо подальших заходів для підвищення нашої стійкості в енергетичній безпеці, – наголосив дипломат.

Боррель наголосив, що навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури абсолютно неприйнятне і на нього буде рішуча відповідь.

Зараз дивляться

Міністр оборони Данії Мортен Бодсков також висловив занепокоєння через ситуацію з безпекою в Балтійському морі.

– Росія має значну військову присутність у регіоні Балтійського моря, і ми очікуємо, що вони продовжуватимуть бряцати зброєю, – наголосив він.

В Офісі президента України витік газу на російських газопроводах Північний потік-1 і 2 також вважають спланованим Росією актом агресії проти Євросоюзу.

Джерело: Рада ЄС