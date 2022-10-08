Жовтень, 08 в 18:47

Країни-союзники України повинні відкрити свої запаси зброї для постачань українським військовим.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Він зазначив, що Збройні сили України вже довели світу, що можуть ефективно використовувати зброю стандартів НАТО, відвойовуючи тимчасово захоплені РФ території. А тому в союзників немає жодних причин не надавати Києву зброю за принципом “все, що ми маємо”. Саме на цьому принципі наполягає Литва.

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Ландсбергіс назвав неприйнятним аргумент на кшталт: “ми просто даємо Джавеліни та Стінгери та може ще щось”.

Міністр нагадав, що деякі з країн-союзників раніше стверджували, що західна зброя начебто є “дуже технологічно складною” для навчання на ній українських військових, або що вона може бути знищена чи втрачена.

– Зрозуміло, що всі ці аргументи вже не працюють. А якщо це так, я не бачу причини, чому б Україні не надати все, що в нас є? Я вже неодноразово про це казав і зараз повторю, що всі наші запаси потрібно відкрити для української армії, – наголосив Ландсбергіс.

Він уточнив, що Литва намагається надати союзникам політичні аргументи щодо такого кроку, оскільки не має власних значних запасів зброї.

Ландсбергіс додав, що вже створені платформи для навчання українських військовослужбовців на нових зразках озброєння.

– Українці вже проходять військову підготовку в багатьох країнах. Здається, Жозеп Боррель відзначав, що наразі кожна європейська країна бере участь… у навчанні українських солдатів. Тому інших аргументів я особисто не бачу, – повідомив він.

За словами міністра, чим довше триватимуть дебати щодо зброї для ЗСУ, тим довше тягнутиметься розв’язана Кремлем війна.

Ландсбергіс зазначив, що перемога України у війні забезпечить безпеку для всього європейського регіону.

Днями президент Франції Еммануель Макрон анонсував створення фонду для закупівлі зброї для ЗСУ. Йдеться про прямі закупівлі безпосередньо у виробників. Розмір фонду становитиме €100 млн.