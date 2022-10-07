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Факти / Україна

Макрон анонсував створення фонду для закупівлі зброї для України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про намір створити фонд для закупівлі зброї для ЗСУ. Повідомляється, що проводитимуться прямі закупівлі зброї для України безпосередньо у виробників.

Макрон заявив, що розмір фонду – 100 млн євро. За ці кошти Україна зможе безпосередньо купувати озброєння в Європі.

Він також зазначив, що Франція продовжуватиме постачання “оборонних озброєнь” Україні, і зараз обговорює з Данією передачу Україні нових САУ Caesar.

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До речі, Чехія схвалила подальшу військову допомогу Україні на тлі повномасштабної війни, розв’язаної РФ.

Джерело: Reuters
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