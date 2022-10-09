Жовтень, 09 в 18:59

США відмовилися від прямих коментарів щодо вибуху на Кримського мосту, зазначивши, що президент РФ може закінчити війну, вивівши свої війська з території України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Насправді нам нема чого додати до повідомлень про вибух на мосту. Що я можу сказати, так це те, що пан Путін почав цю війну, і пан Путін може закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни, – заявив він.

Кірбі наголосив, що обидві сторони мають знайти спосіб домовитися про припинення війни, але Путін не виявив до цього жодного інтересу.

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– Мобілізацією сотень тисяч резервістів, політичною анексією чи принаймні спробою анексії чотирьох областей України він продемонстрував усі ознаки того, що він подвоює ставку, – сказав Кірбі.

Саме тому, за словами Кірбі, США продовжать підтримувати зв’язок з українцями та надавати допомогу у вигляді зброї.

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня рано вранці – кілька секцій мосту впало у воду.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.