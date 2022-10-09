Жовтень, 09 в 16:49

Іноземні ЗМІ активно обговорюють вчорашній вибух на Керченському (Кримському) мосту. Там яскраво описують символізм і значення події як для України, так і для російського диктатора Володимира Путіна, а також аналізують, якою може бути відповідь від Росії, яка неодноразово хвалилася “незламністю” та надзвичайною важливістю цієї споруди для незаконної анексії Кримського півострова.

Так, на The Guardian з’явився матеріал під заголовком: Тиск на Путіна зростає, оскільки його “перлина у короні” – міст у Крим, – підірвана.

Там зазначають, що ненависний російський символ окупації Криму Москвою вартістю 4 мільярди доларів, який, як хвалилася Росія, неможливо атакувати, зазнав вибуху.

Зараз дивляться

– Символізм моменту – те, що це відбулось через день після 70-річчя президента Росії Володимира Путіна і трохи більше ніж через тиждень після того, як він оголосив про незаконну анексію ще чотирьох українських територій на тлі величезної помпи у Москві – не вислизнув ні від кого, – наголошують у виданні.

Повідомляється, що довжина Керченського мосту – дюжина миль, висота – більша за Статую Свободи. Його вважають перлиною у короні путінських інфраструктурних проектів. Російські ЗМІ називали його “спорудою століття”, покликаною підтвердити заявлене Росією “право власності” на український Крим.

Guardian нагадує, що коли 15 травня 2018 року Путін відкривав міст, він хвалився:

– У різні історичні епохи, ще за царських попів, люди мріяли збудувати цей міст. Потім до цієї ідеї поверталися у 1930-х, 40-х, 50-х роках. І, нарешті, завдяки вашій праці та вашому таланту сталося диво, – казав він.

Символізм наголошує не лише на тому, що це міст Путіна. Вибух має реальні наслідки і для путінської війни, оскільки послідував за серією принизливих поразок на східному та південному фронтах, які призвели до великомасштабного відступу росіян.

Це відбувається також на тлі балансування Москви, що посилюється, на межі ядерної війни і всього через тиждень після того, як Путін підписав указ, який незаконно заявляє про анексію чотирьох українських областей.

– Як на це відреагує Москва, – велике питання, яке останніми тижнями стає все очевиднішим, оскільки Україна успішно проводить контрнаступ. Це відбувається також на тлі занепокоєння російської еліти і коментаторів з приводу ведення Путіним цієї війни, – пишуть журналісти.

Протягом кількох годин російські прихильники жорсткої лінії закликали завдати ударів по об’єктах критичної української інфраструктури та “центрам ухвалення рішень”.

Так, Костянтин Малофєєв, російський олігарх, прихильник Путіна та крайній націоналіст, розмістив у своїх соціальних мережах фотографію п’яти українських мостів із підписом, адресованим російському військовому керівництву: “Сергій Шойгу та Валерій Герасимов. Не пропустіть”.

Кремль уже зіткнувся з безпрецедентною критикою з боку націоналістів та провоєнних блогерів, які лаяли його керівництво за недавні військові невдачі армії в Україні.

Зіткнувшись із відновленим тиском правих, зважаючи на все, Путін “буде змушений знайти відповідь на те, що вже виглядає як один із найганебніших інцидентів з початку війни”.

– Впевненість у тому, що Путін знає, що він робить, знижується ще більше. Або Путін відповість, або він ризикує ще більше підірвати свою легітимність серед яструбів у Росії, – сказав політолог сайту новин Riddle Антон Барбашин.

Росія раніше погрожувала відплатою за будь-який напад на міст. Святкування в Україні шкоди, яка, ймовірно, ускладнить доставку припасів та підкріплень до окупаційних військ на півдні, було змішане з занепокоєнням щодо можливої ​​ескалації.

Україна прямо не взяла на себе відповідальність за напад, який, за словами Росії, було скоєно за допомогою замінованої вантажівки. Але один високопоставлений український чиновник опублікував привітання з днем ​​народження із зображеннями руйнувань, а пошта країни за кілька годин показала ескізи пам’ятної марки із зображенням палаючого мосту, що викликало питання про те, чи очікувався вибух.

Поки незрозуміло, чи був вибух Керченського мосту навмисним нападом, але збитки такій відомій споруді завдали на тлі кількох поразок Росії на полі бою і це може ще більше затьмарити впевненість Кремля в тому, що конфлікт іде за планом.

– Ймовірно, росіяни можуть відновити міст, але вони не зможуть захистити його, програвши війну, – сказав політичний аналітик британського аналітичного центру Chatham House Джеймс Ніксі.

У CNN наголошують, що потужний вибух на мосту став серйозним ударом по Путіну, що сильно пошкодило єдиний шлях постачання незаконно анексованого Росією Криму у війні, розв’язаної Москвою проти України.

Там зазначають, що незважаючи на те, що, якщо вірити Мінтрансу Росії, перший пасажирський потяг відновив рух мостом із Криму до Краснодарського Краю РФ у суботу ввечері, росЗМІ зазначають, що вантажівки переправляються за допомогою поромної переправи.

Ушкодження проїжджої частини виявилися серйозними: смуги руху у західному напрямку були пошкоджені як мінімум у двох місцях. Відео та зображення з 19-кілометрового (11-мильного) мосту показують, що частина проїжджої частини впала у воду.

Журналісти наголошують, що міст має стратегічне значення – за останні кілька місяців ним скористалися десятки російських військових конвоїв із технікою, бронетехнікою та пальним.

Якщо використання мосту російськими військовими буде ускладнене, його лінії постачання військ на півдні України стануть ненадійними, особливо у поєднанні з просуванням українських військ на південь, у Херсонську область, на північ від Криму, вважають у виданні.

Збитки, завдані в суботу, стали сильним психологічним ударом по Москві – міст був фізичним виразом мети Путіна пов’язати Україну з Росією.

АР, тим часом, очікує, що цей вибух загрожує різкою ескалацією восьмимісячної війни Росії, оскільки деякі російські законодавці закликають президента Володимира Путіна оголосити “контртерористичну операцію”, відмовившись від терміну “спеціальна військова операція”, оскільки це нібито применшило масштаби бойових дій для простих росіян.

У New York Times зазначають, що Кримський міст був глибоко символічний для президента Росії Володимира Путіна і тепер став символом розгубленості російської армії, яка не змогла захистити його, незважаючи на центральну роль спорудження у війні РФ в Україні, а також – його особисту значущість для Путіна.

Журналісти наголошують, що будь-яка серйозна перешкода руху мостом може вплинути на здатність Росії вести війну на півдні України, де українські війська ведуть все більш ефективний контрнаступ.

Повідомляється, що без нього військові РФ виявилися дуже обмеженими у можливості доставляти паливо, боєприпаси та обладнання підрозділам, які воюють у Херсонській та Запорізькій областях.

А після того, як у Криму почалися вибухи, цей міст став ще й маршрутом втечі – за один день, після того, що сталося на аеродромі в Саках, ним проїхало понад 38 тисяч автомобілів, що стало найбільшим показником з моменту відкриття.

Видання The Mail on Sunday відреагувало на вибух матеріалом про те, що “Диво-міст” Путіна у вогні.

– Потужний вибух, який розриває життєво важливий зв’язок між Росією та захопленим Кримом, Україна святкує… випуском пам’ятних поштових марок, – зазначили журналісти.

Вони нагадали, що при відкритті мосту Путін назвав його “дивом” – а тепер сміливий напад демонструє його нездатність захистити якусь частину землі, яку він відібрав в України, що підвищує ставки у цій війні, оскільки зростають побоювання, що обложений Кремль може відповісти на невдачі ядерною атакою.

Російські ЗМІ вихвалялися, що добре захищений міст неприступний. Залізнична лінія є найважливішим маршрутом постачання для їх військових операцій у Херсонській області, а тому сталося “ще одне нищівне приниження для Путіна”. Адже саме він хотів побудувати міст вартістю 2,7 мільярда фунтів стерлінгів, найдовший у Європі, і вважав його своїм улюбленим проектом.

Навіть проурядові газети в Росії раніше визнавали, що удар України по мосту стане “серйозним ударом по Росії”, хоча й унеможливлювали успіх будь-якої атаки. Спорудження охороняли засоби ППО, складні гідроакустичні системи для виявлення підводних диверсантів та спеціальна морська бригада національної гвардії з кулеметами та ракетними установками.

WP, реагуючи на те, що сталося, пише, що “Міст мрії Путіна вибухнув полум’ям”.

Там згадують, що відкриття Керченського мосту було “медійною феєрією у путінському стилі”. Глава Кремля на чолі колони невеликих вантажівок проїхав частину мосту на помаранчевому самоскиді під російським прапором.

Він з гордістю відкрив 12-мильний колос зі сталі та бетону, що з’єднує Кримський півострів, який він незаконно анексував, із сусідньою Росією. Наприкінці поїздки його зустріли оплесками.

Тепер суботній вибух пошкодив “перлину путінської корони”, як зазначають журналісти, завдяки власній роботі Путіна щодо початку вторгнення в Україну в лютому.

– Це була стратегічна катастрофа і, частково через те, що Путін особисто ототожнював себе з мостом, також символічна катастрофа у війні, де символи мають значення для морального духу неспокійного російського населення з одного боку і для західних прихильників України – з іншого, – пише видання.

Для Заходу цей вибух важливий не лише у стримуванні потоку зброї від РФ, а й у переконанні громадян, що їхні жертви – такі, як високі ціни на енергоносії, – приносять свої плоди.

Зазначається, що нещодавні досягнення були настільки помітними, як суботня пожежа та обвалення дороги через путінський міст.

Видання додало, що Керченський міст був символом міфічної особистої доблесті Путіна, його здатності реалізовувати великі інфраструктурні проекти, прагнення повернути Росії її давно втрачену велич.

– Це був улюблений проект Путіна, – сказав старший аналітик Міжнародної кризової групи в Україні Саймон Шлегель.

На тлі низки недавніх бойових поразок Росії та перестановок у вищому командуванні цей вибух також є “по суті просто ще одним підтвердженням” того, що проблеми, з якими він стикається зараз, “не схожі ні на що, з чим путінський режим стикався майже увесь час свого існування”.

Джерела: The Guardian, CNN, АР, New York Times, The Mail on Sunday, WP

Фото: Smotri Media